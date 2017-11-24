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СБУ отвезла представителя главы Чечни Рамзана Кадырова Рамзана Цицулаева к границе с Россией и не предпринимала других мер в связи с тем, что Цицулаев не успел собрать важной информации об украинских выходцах из Чечни. Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии 112 Украина.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что на конец сентября он прибыл в Украину по паспорту гражданина России, но с измененными установочными данными. Мы обнаружили, что он пытался собирать данные об украинских выходцах из Чеченской республики, в том числе, участвовавших в АТО. Мы прекратили эти действия и принудительно вернули его обратно. СБУ оперативно сработала, поэтому он не успел ничего собрать и передать, поэтому было принято решение его выдворить», - заявила Гитлянская.

В ответ на вопрос, имел ли Цицулаев связь с убитым чеченским добровольцем Аминой Окувой и ее мужем Адамом Осмаевым, Гитлянская заявила, что чеченец был депортирован до убийства Окуевой.

«Не могу ответить на этот вопрос, могу сказать, что его выдворение произошло раньше трагических событий с Аминой», - заявила Гитлянская.

Как сообщалось, спецназ СБУ задержал полномочного представителя главы Чечни в Украине Рамзана Цицулаева и отвез его к границе с Россией, где россияне его задержали и арестовали. 

По данным СМИ, Цицулаева разыскивают после того, как в ноябре 2014 года его неудачно попытались задержать в ресторане гостиницы «Золотое кольцо». Родственники и охранник помешали полицейским и позже были осуждены, а сам Цицулаев исчез.

С 2011 года он был представителем главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине. В мае 2014 он участвовал в освобождении журналистов LifeNews, задержанных Национальной гвардией.

По данным СМИ, 6 октября этого года около 22:00 Цицулаева задержали в Киеве в ресторане «Казбек».

СБУ сообщила, что во время незаконного пребывания в Украине он собирал сведения о деятельности проукраинских выходцев из Чеченской Республики, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.
ForUm

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