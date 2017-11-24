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Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронной декларации депутата Верховной Рады Семена Семенченко (фракция «Объединение «Самопомич») за 2015 год. Соответствующее решение было принято на заседании агентства в пятницу, передают Українські Новини.

За 2015 год Семенченко задекларировал 72,3 тыс. гривен доходов.

Весь его доход составила заработная плата.

Недвижимым имуществом, транспортными средствами, вкладами в банках, ценными бумагами и другими активами не владеет.

Семья Семенченко (три сына) не имела дохода в 2015 году.

 
ForUm

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