Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронной декларации депутата Верховной Рады Семена Семенченко (фракция «Объединение «Самопомич») за 2015 год. Соответствующее решение было принято на заседании агентства в пятницу, передают Українські Новини.
За 2015 год Семенченко задекларировал 72,3 тыс. гривен доходов.
Весь его доход составила заработная плата.
Недвижимым имуществом, транспортными средствами, вкладами в банках, ценными бумагами и другими активами не владеет.
Семья Семенченко (три сына) не имела дохода в 2015 году.
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