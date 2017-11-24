В ближайшее время цены на бензин могут повыситься на 2-7 гривен. Причиной этого является инициатива и.о. главы ГП «Укрспирт» Юрия Лучечко об обязательном добавлении биоэтанола в автомобильное топливо, которую он озвучил в передаче «За чи проти» на телеканале «Рада».

По словам Лучечко, более половины из 80-ти предприятий на балансе «Укрспирта» не производят никакой продукции, поскольку не могут конкурировать на рынке пищевого спирта. Чиновник видит выход в перепрофилировании этих предприятий на производство биоэтанола. Но сбывать его заводы будут не в честной конкурентной борьбе – глава госпредприятия предлагает законодательно обязать производителей и импортеров автомобильного топлива добавлять в продукцию минимум 7-10% биоэтанола.

Лучечко, конечно, ссылается на западный опыт, заявляя о том, что 7% – мизер по сравнению с Европой и Латинской Америкой, где обязательный уровень добавки доходит до 50%. Этим самым он повторяет грубую и очень раздражающую ошибку – примеряет западный опыт, игнорируя уровень жизни и зарплату украинца.

В ходе интервью он подчеркнул, что никакой альтернативы водителям по выбору топлива предоставляться не будет. «Ні, є закон», – резюмировал свою идею Лучечко.