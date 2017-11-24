также в разделеСтолица
Нардеп рассказал о похищении бойца «Донбасса» в Киеве
Из Киева в РФ пытались переправить для трансплантации органов 3 подростков 33
Активистка Femen устроила погром в магазине «Рошен» на Крещатике 110
Подозреваемый в убийстве ветерана АТО предстал перед судом 33
Кличко подписал соглашение с китайцами о строительстве метро на Троещину 54
На Майдане зажгли покрышки, произошла еще одна потасовка 119
На Майдане проходит митинг по случаю годовщины начала Революции Достоинства 45
После обысков в «Киевавтодоре» и «Киевзеленстрое» задержали 5 человек 23
АМКУ признал незаконным запрет на продажу алкоголя в столичных МАФах 38
Сквер Косиора в Киеве переименован в честь полководца УНР 52
На Майдане установили палатки, произошел конфликт с полицией 179
Активистки Femen разделась под АП 185
В Киеве активисты «Нацкорпуса» разгромили игорный зал 305
Возле ряда киевских памятников установят видеокамеры 60
Завтра в центре Киева будут перекрывать движение 48
Мошенники от имени «Киевэнерго» вымогают у киевлян деньги 52
Вандалов, заливших Вечный огонь цементом, зафиксировала видеокамера 88
Одну из центральных улиц Киева будут ремонтировать до лета 68

В ночь на 24 ноября в Шевченковском районе Киева неизвестные лица в черных масках, угрожая оружием, проникли в помещение учебного заведения и забрали коллекцию монет, талоны на топливо, а также системный блок с записями с камер видеонаблюдения, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«Около 3 часов ночи в полицию обратился 40-летний киевлянин, который работает охранником в одном из столичных вузов. Мужчина сообщил, что ночью неизвестные лица в черных масках ворвались в помещение ректората и, угрожая пистолетом, связали его. Нападавшие взломали двери в нескольких служебных кабинетах и ​​похитили имущество.

По указанному адресу немедленно прибыли патрульные, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции. Оперативники опросили потерпевшего и задокументировали событие», – говорится в сообщении.

По данным главка, правонарушители повредили несколько кабинетов. По словам руководства университета, исчезли талоны на горючее, примерно 100 юбилейных монет и компьютер с данными видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия, направленные на установление и задержание нападавших.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги