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Сегодня около 12:00 в помещение Государственного агентства лесных ресурсов Украины ворвались около 10 неизвестных лиц, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.  

Они оттолкнули работника охраны помещения и поднялись на третий этаж в приемную председателя агентства, где оставили мусор и мешки с неизвестным содержимым.

Стоит отметить, что неизвестные лица сегодня также караулили под зданием информагентства «УНИАН», когда там проходила пресс-конференция с участием представителей Профсоюза работников лесного хозяйства Украины и экспертов. Участники пресс-конференции информировали СМИ о результатах Всеукраинского собрания профсоюзного актива лесохозяйственной отрасли по одобрению правительством Стратегии реформирования лесного хозяйства на период до 2022 года.

Гослесагентство обратилось в правоохранительные органы.

«Государственное агентство лесных ресурсов Украины считает подобные действия попыткой запугивания работников лесного хозяйства и экспертов с целью дискредитации всей лесной отрасли», - резюмировали в ведомстве.

 
ForUm

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