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По прогнозам синоптиков, в Украине днем на выходных ожидается солнечная погода, в воскресенье местами снег. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра.

Так, в субботу будет солнечно. Температура на западе и в центре будет колебаться в пределах +2...-9 градусов днем и от +1 до -6 градусов ночью. При этом ночные заморозки не прогнозируют только во Львовской области и на Закарпатье, сообщает 112 Украина.

Киевляне в субботу днем будут ощущать +3...+5, а ночью -2...-4.

В воскресенье на западе пройдет мокрый снег при дневной температуре в +3...+7. Ночью в этом регионе столбик термометра максимально опустится до -1 и не поднимется выше +3. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается снег без дождя, днем 0...-3.

Ночью заморозки будут более существенными, от -3 до -8. Воздух Одесской области днем прогреется до +11, а ночью охладится до +1. В остальных регионах днем будет от +3 до +6, а ночью - от 0 до -3.

Жителям столицы в воскресенье днем стоит ожидать +3...+5, а ночью от -1...+1.
ForUm

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