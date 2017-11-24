В Брюсселе сегодня начинает работу пятый саммит Восточного партнерства на уровне глав государств и правительств. Это первый саммит инициативы ЕС, который состоится в Брюсселе.

В Европейском Союзе расценивают это как символ преданности политике Восточного партнерства. Саммит пройдет под председательством президента Европейского Совета Дональда Туска, который вместе с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером будут представлять Евросоюз.

Участие в саммите примут высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан и европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Свое участие в мероприятии подтвердили более 20 глав государств и правительств стран Евросоюза. Страны-участницы «Восточного партнерства» представляют президент Украины Петр Порошенко, президент Армении Серж Саргсян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который впервые был приглашен на такое мероприятие, от участия отказался. Вместо него Минск будет представлять министр иностранных дел Владимир Макей. В этой связи в ЕС заявили, что страны сами определяют, кто будет представлять их на саммите. «Что касается приглашений, то они были адресованы главам государств и правительств соответствующих стран в зависимости от Конституции. Кого направить - это выбор каждой страны. Мы поняли, что в случае с Беларусью она будет представлена министром иностранных дел», - сказал высокопоставленный европейский дипломат, сообщает УНИАН.

Накануне саммита министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что официальный Киев не ждет принятия важных политических решений, но надеется на расширение финансово-инвестиционной помощи. «Что касается «Восточного партнерства» - это не какая-то политическая рамка для нас, это корзина с инструментами, чтобы нам работать дальше... Не ждите от этого саммита прорывных политических решений, «Восточное партнерство» не об этом», - отметил глава украинской дипломатии.

Раньше от чиновников ЕС стало известно, что в рамках саммита Евросоюз может предложить Украине инструмент Европейского инвестиционного плана как возможность для привлечения финансовой поддержки. Порошенко 21 ноября подчеркнул, что на саммите «Восточного партнерства» будут определены промежуточные цели Украины на европейском пути.

Согласно информации европейской стороны, во время работы саммита главы государств и правительств стран ЕС и шести стран «Восточного партнерства» будут обсуждать будущее сотрудничество. Они также оценят результаты, достигнутые с момента проведения саммита в Риге в 2015 году и рассмотрят «ощутимые выгоды», которые получили граждане шести стран «Восточного партнерства». «Саммит оценит результаты нашего сотрудничества со времени проведения последнего саммита, который был проведен в Риге. Лидеры также рассмотрят дальнейшие перспективы сотрудничества. Мы хотим амбициозного партнерства, но одновременно реалистического и надежного. Фокус должен быть на усилении связей в рамках партнерства, следует сделать страны ЕС и страны-партнеры сильнее вместе», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что приоритетом Восточного партнерства является поддержка и консолидация реформ в странах-партнерах. «Партнерство как таковое является неконфронтационными рамками, которые ЕС предложил соседним странам, которые хотят более тесных отношений с Евросоюзом. Мы не заставляем выбирать между нами и другими. Это партнерство, которое соответствует уровню амбиций и целей каждого индивидуального партнера», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Ожидается, что на саммите будет подписано Соглашение о сотрудничестве между ЕС и Арменией. Переговоры относительно нового рамочного соглашения с Азербайджаном продолжаются.

Также на саммите будут парафированы авиационные соглашения с Арменией и Азербайджаном. В общем на саммите будут обсуждаться промежуточные результаты, достигнутые в реализации определенных в Риге на период до 2020 года 20 приоритетов сотрудничества, которое охватывает четыре ключевых направления: укрепление экономики (экономическое развитие и расширение рыночных возможностей); эффективное государственное управление (укрепление институтов и надлежащее управление); усиление взаимодействия (энергоэффективность, окружающая среда и борьба с последствиями изменения климата); развитие общества (повышение мобильности и расширение контактов между людьми).