Киевская местная прокуратура № 10 направила в суд обвинительный акт в отношении 58-летнего жителя Киева, который подозревается в умышленном убийстве 57-летнего ветерана АТО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Преступление произошло 22 июня 2017 на ул. Ярославов Вал возле станции метро «Золотые ворота».

Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в плоскость грудной клетки. После этого пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был «по горячим следам» задержан правоохранителями.

По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 57-летний председатель Всеукраинского профсоюза работников-мигрантов в Украине и за ее пределами Сергей Олейник был убит вечером 22 июня, когда заступился за своего сына. Тот играл на синтезаторе, и это возмутило жителя соседнего дома. Началась ссора. Отец музыканта отвел недовольного мужчину за дом, чтобы урегулировать конфликт. Позже молодой человек в сквере обнаружил отца с ножевыми ранениями. Медики не смогли его спасти.