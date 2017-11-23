В Донецкой области прокуратура совместно с СБУ и ГФС обнаружили контрафактную продукцию на сумму более 3 млн грн, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Сегодня, 23 ноября, с целью пресечения фактов хранения и реализации контрафактных табачных изделий, силовики в районе АТО провели 5 санкционированных обысков складских помещений на территории Дружковки, Краматорска, а также Константиновского района.

По результатам проведенных мероприятий изъято 150 тыс. пачек табачных изделий известных марок с признаками фальсификации на общую сумму более 3 млн гривен.

Продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.