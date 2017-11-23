В заведениях, принадлежащих общине города Чернигова, запрещается проведение гастрольных мероприятий, концертов, спектаклей и других культурных мероприятий лицам, которые публично поддерживают агрессию Российской Федерации, оккупацию Автономной Республики Крым и не признают «ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями и таким образом одобряют действия, направленные на изменение границ территории суверенной Украины.

Как сообщает пресс-служба горсовета, соответствующее распоряжение подписал 21 ноября Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.

Под действие этого распоряжения подпадают также лица, которые от начала российской агрессии в Украине проводят концерты и участвуют в других культурных мероприятиях на территории Российской Федерации, оккупированной Автономной Республики Крым и временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Мероприятия с участием этих лиц запрещено проводить коммунальным предприятиям «Городской Дворец культуры» и «Центральный парк культуры и отдыха», коммунальным заведениям, которые подчинены управлению культуры и туризма городского совета.

Организаторам гастрольных мероприятий, владельцам стационарных сценических площадок, лицам, использующим стационарные сценические площадки на основании гражданско-правовых сделок, и другим предприятиям, учреждениям и организациям также рекомендовано воздержаться от проведения гастрольных мероприятий, концертов, спектаклей и других культурных мероприятий с участием лиц, определенных в распоряжении.