также в разделеОбщество
ДТП в Харькове: Пострадавшую беременную выписали из больницы
На Донбассе изъяли контрафактных сигарет на 3 миллиона 7
В Севастополе по подозрению в шпионаже задержали служащего ЧФ РФ 13
Грымчак о событиях в Луганске: Марионетки Кремля соперничают за власть 16
Гройсман о конфликте в «ЛНР»: Хочу, чтобы они уничтожили друг друга 31
Климкин назвал смерть крымскотатарской активистки убийством 167
В Днипре бизнесмен пытался закупить в РФ оборудование для прослушки 17
Госкино намерено запретить сериал «Сваты» 34
Полиция повторно объявила в розыск женщину, напавшую с молотком на бойца АТО 26
В Нацгвардии утверждают, что не были под НАБУ при задержании сына Авакова 17
Полиция ищет свидетелей нападения на судью в Полтаве 18
В Крыму после задержания умерла крымскотатарская активистка 55
Разведка: Всю наличность из Луганска вывезли в Россию 678
Луценко: ГПУ подготовила подозрение главе ФГИ 83
В ФСБ заявили о задержании членов крымскотатарского Меджлиса 43
С 2018 года в Украине отключат телеграф 99
Миссия ОБСЕ ограничила патрулирование в Луганске 55
Оксана Марченко: Проект «Время строить» изменит жизнь не только его героев 72

Украинская сторона СЦКК: ОРДО не прекращает использовать информационные провокации для дискредитации подразделений ВСУ

Сообщения о якобы захвате подразделениями ВСУ в ночь на 21 ноября населенного пункта Гладосово в «серой» зоне под Горловкой, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

«В ОРДО заявили о том, что подразделения ВСУ в ночь на 21 ноября текущего года заняли населенный пункт Гладосово, который находится в «серой» зоне под Горловкой. При этом украинские военные якобы запретили местным жителям выходить из своих домов. В ОРДО также заявили, что силы АТО перебросили в село минометы и начали минировать его окрестности», - говорится в сообщении.

В СЦКК подчеркнули, что подразделения ВСУ в последние дни не осуществляли продвижения вперед.

«Силы АТО строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями.

Подобные провокационные информационные сообщения направлены на дискредитацию Украины и ее ВСУ в глазах мирового сообщества», - отмечается в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

64
Теги