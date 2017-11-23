Украинская сторона СЦКК: ОРДО не прекращает использовать информационные провокации для дискредитации подразделений ВСУ

Сообщения о якобы захвате подразделениями ВСУ в ночь на 21 ноября населенного пункта Гладосово в «серой» зоне под Горловкой, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

«В ОРДО заявили о том, что подразделения ВСУ в ночь на 21 ноября текущего года заняли населенный пункт Гладосово, который находится в «серой» зоне под Горловкой. При этом украинские военные якобы запретили местным жителям выходить из своих домов. В ОРДО также заявили, что силы АТО перебросили в село минометы и начали минировать его окрестности», - говорится в сообщении.

В СЦКК подчеркнули, что подразделения ВСУ в последние дни не осуществляли продвижения вперед.

«Силы АТО строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями.

Подобные провокационные информационные сообщения направлены на дискредитацию Украины и ее ВСУ в глазах мирового сообщества», - отмечается в сообщении.