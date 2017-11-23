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Двух граждан Франции, задержанных в августе текущего года сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, вернули на родину. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в рамках международно-правовой помощи Нацполиции и жандармерии Республики Франция совместно с прокуратурой Киевской области. В результате операции правоохранители разыскали, идентифицировали и задержали французского гражданина, причастного к совершению особо тяжких преступлений на территории Европейского Союза.

Злоумышленник был приговорен французским судом за хищение 200 миллионов евро, в том числе у французских государственных компаний и банковских учреждений. В течение 2005-2011 годов почти 30 финансовых учреждений и компаний, зарегистрированных в Париже, стали жертвами мошеннических схем, разработанных злоумышленниками. Он заставлял бизнесменов перечислять деньги с помощью международных переводов на банковские счета подконтрольных ему фиктивных компаний.

Вместе с финансовым мошенником сотрудники СБУ задержали его сообщника, который также находился в международном розыске за совершение аналогичных преступлений.

Судебными органами Украины к указанным лицам была избрана мера пресечения в виде временного и экстрадиционного ареста.

В конце сентября принято решение о возможности выдачи задержанных французской стороне.

Фактическая передача задержанных лиц французской стороне сотрудниками СБ Украины совместно с Департаментом международного сотрудничества Нацполиции, ГПУ и Минюстом состоялась в соответствии с положениями ст. 593 УПК Украины 22 ноября во международном аэропорту «Борисполь».

 

 
ForUm

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