Генпрокуратура РФ проверяет высказывания телеведущей Ксении Собчак, решившей баллотироваться на пост президента РФ в 2018, году о принадлежности Крыма. Об этом сама Собчак сообщила в соцсети.

«Против меня уже идет работа «правоохранительных» органов. И это только один пример того, как сказать правду в нашей стране является, видимо, преступлением. А то, что Россия нарушила Международный договор по Крыму в рамках будапештских соглашений, – это факт. Это правда! И получается, что говорить правду – это экстремизм?» - написала она.

Также Собчак опубликовала письмо из прокуратуры, в котором сказано, что проверка начата по заявлению главреда одного из СМИ.

Напомним, Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский.

Она полагает, что в Крыму должен пройти новый независимый референдум.