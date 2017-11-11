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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило электронный файл с базой данных допинг-проб российских спортсменов с января 2012 года по август 2015-го. Об этом сообщается на сайте организации в пятницу, 10 ноября, пишет DW.

«Эти новые данные подкрепляют наше требование о том, чтобы российские власти тоже публично признали выводы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена», - заявил президент WADA Крэйг Риди.

Как отмечается в пресс-релизе, специалисты WADA получили базу данных в конце октября и продолжают ее изучать. В агентстве обещают предоставить дополнительные сведения о результатах анализа на заседании исполкома организации 15-16 ноября.

По информации газеты The New York Times, файл с результатами допинг-тестов в Московской антидопинговой лаборатории был передан WADA неким информатором, а не через официальные каналы.

С лета 2016 года две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) расследуют обвинения, представленные в докладе независимой комиссии WADA. В частности, Россию обвиняют в систематических манипуляциях с допинг-пробами и применении допинга рядом российских спортсменов на зимних Играх 2014 года в Сочи.

5-7 декабря на заседании исполкома МОК в Лозанне должно быть принято решение о штрафных мерах в отношении РФ вплоть до отстранения российской сборной от участия в зимних Олимпийских Играх, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

 
ForUm

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