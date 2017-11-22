Мостиский районный суд оштрафовал адвоката экс-президента Грузии, лидера политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили Маркияна Галабалу на 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение границы в пункте пропуска «Шегини». Об этом сообщают Українські Новини.
По словам Галабалы, такое решение суд принял на заседании 21 ноября.
Адвокат намерен обжаловать решение суда.
Как ранее сообщал ForUm, 10 сентября Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».
22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.
В начале ноябре Саакашвили заплатил штраф.
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