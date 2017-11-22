Сахарная отрасль АПК Украины возвращается на позиции лидера украинской экономики. Исторически сахарная промышленность всегда была на передовых позициях украинского аграрного сектора. Однако в постперестроечные времена она утратила значение локомотива экономики вследствие перепроизводства и отсутствия достаточного количества внешних рынков сбыта.

Современный подъем производства сахара, как перерабатывающей отрасли, означает новый виток в развитии аграрного сектора, который, по мнению первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, должен снизить сырьевую составляющую в структуре рынка продовольствия.

Основными показателями динамики развития сахарной отрасли являются увеличение объемов производства сахара и внешней торговли этим продуктом.

К основным факторам, влияющим на объемы произведенного сахара, относятся:

увеличение размера площадей, отведенных под посев сахарной свеклы;

изменение погодных условий при созревании и сборе свеклы;

введение новых производственных мощностей на сахарных заводах;

внедрение современных технологий сахароварения;

внешняя конъюнктура рынка.

В этом году сахарной свеклой аграрии заняли 318 тыс. гектаров, что на 79 тыс. га больше, чем в 2015 году, и на 28 тыс. га больше посевных площадей в 2015 году. Такая положительная динамика обеспечила увеличение объемов производства сахара. Перерабатывать урожай сладкого корнеплода начали с 30 августа – даты, когда стартовал новый сезон сахароварения. Из 6,55 млн. тонн свеклы получено 899,6 тыс. тонн сахара. В осеннем марафоне приняли участие более 40 сахарных заводов.

Несмотря на такие позитивные тенденции второй фактор, который, скорее всего, можно причислить к форс-мажорным обстоятельствам, вот уже второй год снижает темпы роста и мешает точному прогнозу объемов производства. Погодные условия и в этом году препятствовали своевременному созреванию сахарной свеклы и снизили уровень сахаристости с 17,86% прошлого года до 17,22% нынешнего года.

Однако, Максим Мартынюк, обобщая данные специалистов Минагрополитики, утверждает, что объемы производства сахара не упадут в этом году по сравнению с прошлогодними данными и составят около 2 млн. тонн. Если суммировать эту цифру с переходящими остатками, то предложение этого года достигнет 2,2 млн. тонн и полностью удовлетворит потребности внутреннего рынка, которые на данный момент составляют 1,5 млн. тонн.

На отечественном рынке сахара безусловными лидерами по итогам 2016-2017 года признаны компании:

«Астарта-Киев» занимает первое место, имея 25,1% в общем объеме производства сахара;

«Агропродинвест» выпустила на рынок 12,6% сахара от всего объема;

«Радеховский сахар» замыкает тройку лидеров, демонстрируя показатель в 12,4%.

Нельзя не отметить, что в отрасли происходит постепенный процесс слияния компаний под эгидой немецкого ведущего производителя Pfeifer&Langen, которому принадлежат не только «Астарта-Киев», «Радеховский сахар», но и еще шесть сахарных заводов в Тернопольской области из корпорации «Компания Галичина сахар». Объединение производственных мощностей, слияние капитала, внедрение зарубежных технологий в сахарную отрасль – это факторы, стимулирующие положительную динамику в этой сфере.

Анализируя современные показатели роста в производстве сахара, Максим Мартынюк выразил мнение, что сахарная промышленность имеет тенденцию опять стать значимой составляющей торгового баланса Украины.

Наращивание мощностей невозможно без постоянной модернизации производства, которая обеспечивает не только увеличение объемов производства сахара, но и приводит к улучшению качества продукции, что в свою очередь расширяет выход на внешний рынок.

В результате поиска новых рынков сбыта увеличиваются объемы экспортируемой продукции. Сегодня внешняя конъюнктура рынка способствует процессу наращивания объемов экспорта украинского сахара. Так, по итогам 2016-2017 маркетингового года поставки Украиной сахара за рубеж достигли рекордной за все годы независимости отметки – 767,3 тыс. тонн, что в денежном выражении составляет 377,8 млн. долларов США.

В итоге Украина находится на первом месте в Евросоюзе и на втором в мире по объемам экспортируемого свекловичного сахара. Если учесть объемы тростникового сахара, поступающего на экспорт, то наша страна заняла девятое место в рейтинге экспортеров.

По мнению экспертов ассоциации «Укрцукор», такая выгодная ситуация сложилась за счет благоприятных условий на внешних рынках. Отечественные производители увеличили поставки на экспорт, используя ситуацию с мировым дефицитом этой продукции. Кроме того, некоторые страны переориентировались в потреблении с тростникового сахара на его свекловичного собрата. Таким образом, украинский сахарный песок появился на столах жителей стран Азии и Африки.

Украинские производители должны удержать занятые позиции, не снижая темпов роста продаж. По словам Максима Мартынюка, так и будет, поскольку это направление имеет высокий потенциал. Он указал на тот факт, что Украина полностью выбирает до середины февраля свою квоту по поставкам сахара на рынок Европы в размере чуть более 20 тыс. тонн, что говорит о большой форе, которую обеспечивает нам нынешнее состояние внешнего рынка сахара. «Также важно, что сахар – составляющая перерабатывающей промышленности и наращивание его производства и объемов внешней торговли постепенно отдаляет нас от сырьевой модели экономики», – подчеркнул первый заместитель Министра аграрной промышленности и продовольствия.

Итак, в аграрном секторе происходит процесс модернизации и постоянного наращивания объемов производства сахара повышенного качества. Такая динамика позволит отечественным производителям расширять рынки сбыта и наполнять их продукцией с высокой добавленной стоимостью. При этих условиях вымпел лидера сахарного рынка останется в Украине.