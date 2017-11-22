Украина в последние годы провела больше реформ, чем другие участники «Восточного партнерства», и является его двигателем.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

«Украина - не просто один из шести участников партнерства. В последние 3-4 года вы провели больше реформ (чем другие страны ВП). Поэтому мой ответ - да, ваше государство, безусловно, является двигателем партнерства», - сказал он.

В то же время посол отметил, что все страны-члены партнерства очень разные.

«Отличается политическая, экономическая ситуация, ресурсы и даже их ожидания от отношений с ЕС. Следовательно, двусторонние отношения ЕС с каждой из этих шести стран - очень разные. Однако есть ряд вызовов, общих для всех партнеров. И поэтому мы верим, что такая региональная рамка, которой является «Восточное партнерство», по-прежнему нужна», - отметил Мингарелли.

По его словам, потенциал «Восточного партнерства» заключается в возможностях обмена между странами-членами по различным вопросам. В частности, посол отметил, что в Украине есть сильное гражданское общество, которое могло бы стать источником вдохновения для активистов в других странах.

При этом, по мнению посла, идеи создания различных групп внутри «Восточного партнерства» только осложнят его работу.

«Лучше мы будем учитывать особенность каждой страны в двустороннем формате, а для регионального формата оставим то, что является общим», - сказал Мингарелли.