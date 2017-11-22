Руководитель Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак заявляет, что Анна Соломатина незаконно хранит материалы некоторых имущественных проверок.

Перед заседанием антикоррупционного комитета Верховной Рады ее спросили о якобы фальсификации спецпроверки кандидата на должность ректора Медицинской академии.



«Мы уже в Национальную полицию много писем направляем – пусть правоохранительные органы проведут экспертизы, установят действительный факт», – сказала Корчак.



«Я не могу комментировать то, что вам Анна Соломатина дала ... Пусть в рамках уголовных расследований специалисты дадут оценку, чтобы не было никакого субъективного давления», – заявила она, сообщает «Украинская правда».



«А к Анне Соломатиной у меня большая претензия в том, что именно у нее остались документы... у нее есть материалы проверок – она ​​их не сдала. Видимо, после этого заседания я все же приду и создам рабочую группу, комиссию, чтобы провести выемку этих документов», – сказала руководитель НАПК.



«Если Анна Соломаитна очень хочет, чтобы было проведено расследование – ее целых пять НАБУшников охраняет, – дайте возможность профессионалам дать оценку тем документам. Я не буду комментировать больные представления какой-то женщины», – добавила она.



Корчак заверила, что ни с кем не ссорилась и не строит на должности политическую карьеру.



«Я не использую свой пост, чтобы сделать жертвы. Я просто не хочу комментировать глупые, непрофессиональные действия человека, который ушел из Национального агентства, только в силу того, чтобы не возбуждали против него дисциплинарное производство», – заявила она



«30 октября было открыто дисциплинарное производство. 31 октября она (Соломатина) уволилась по собственному желанию. Это человек, который не организовала работу департамента», – сказала Корчак.



«И те факты, которые она сейчас показывает, – она ​​ни факта не показала мне как руководителю органа. И если бы я не вмешалась в работу госпожа Дымнич, которая проводила якобы какую-то проверку, и не дала официальные поручения – и не получили вы этот бумажку, которой нет никаких законных оснований оформления даже», – добавила она.



По словам Корчак, документ безграмотно составлен и подписан самой Дымнич. »Дымнич и Соломатина – подружки. Что же они друг у друга проверяли?».



Корчак утверждает, что Соломатина во время пребывания на должности не выполнила свои функции и не сообщила ей о проблемах для принятия мер.



«Мы будем проводить свои проверки, чтобы установить истинные обстоятельства дел. На сегодня большинство материалов не подтверждается. И еще возникает вопрос, не украла ли Соломатина документы из департамента?», – заявила глава НАПК.



По мнению Корчак, Соломатину кто-то использовал. «Все, что она сейчас показывает, – это явка с повинной. Спросите ее, пожалуйста, кто ее использует».



Она не исключила, что против Соломатиной может быть возбуждено уголовное производство.

Напомним, бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Кроме того, она заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной. По данным агентства Соломатина была уволена из НАПК 31 октября 2017 года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.

Позже уголовное производство по фактам, обнародованным Соломатиной, передали Службе безопасности Украины.