Кабинет Министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Этот отбор мы делали совместно с нашими международными партнерами. Перед наблюдательным советом будет стоять задача обеспечения эффективности работы компании, проведения быстрого разделения поставок, добычи и трейдинга компании, будет задача обеспечить резкий рост добычи газа, уменьшение затрат, увеличение доходов, поступлений в бюджет и содействие максимальной демонополизации рынка газа Украины», - сказал Гройсман, сообщает УНИАН.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в состав набсовета «Нафтогаза» вошли: Клир Спотисед (Великобритания), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсен (Канада), а также три украинца - Александр Гриценко («Укрэксимбанк»), Сергей Попик (советник премьер-министра) и Владимир Демчишин.