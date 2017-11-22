Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачили и блокировали механизм хищения природного газа должностными лицами одесского газового хозяйства, сообщает пресс-центр СБУ

Правоохранители установили, что в течение 2016-2017 годов должностные лица газового хозяйства Одесской области несанкционированно вмешивались в работу газовых сетей. Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники привлекли к противоправной схеме работников хозяйства. Используя самодельные устройства, злоумышленники искусственно занижали количество потребленного газа промышленными объектами Одесской области. За обеспечение «экономии» чиновники получали неправомерную выгоду от бизнесменов.

По предварительным оценкам экспертов только с начала 2017 года злоумышленники нанесли газовому хозяйству ущерб на пятнадцать миллионов гривен. Сотрудники СБ Украины задержали трех злоумышленников при установке нелегального устройства на газовой сети по заказу одного из клиентов.

При санкционированных обысках в офисных помещениях и месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли фальсифицированные приборы учета и специальное оборудование для его изготовления, пять тысяч долларов США и тысячу евро.

Открыто уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.