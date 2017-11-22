Самолет с 11 людьми на борту, принадлежащий ВМС США, упал в океан к юго-востоку от Окинавы. Об этом говорится в сообщении 7-го флота США.

На момент падения самолет осуществлял миссию по маршруту следования американского авианосца «Рональд Рейган», который сейчас проводит операции в Филиппинском море.

На борту находились 11 членов экипажа и пассажиров, сообщает «Европейская правда».

Авианосец сейчас проводит поисковую и спасательную операцию.

Причины падения самолета пока не известны.