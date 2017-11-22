Генпрокурор Юрий Луценко пожаловался, что Национальное антикоррупционное бюро якобы отказывается брать на себя расследование ряда уголовных производств, которые НАБУ пытается передать Генпрокуратура. Об этом глава ГПУ заявил в среду, 22 ноября, на международной конференции, говоря о проблемах действующего Уголовного процессуального кодекса.

По словам Луценко, одна из проблем вызвана установленными УПК особенностями определения подследственности между правоохранительными органами.

«Сложение составов преступлений, субъектов их совершения, размера ущерба, предмета преступления - это создало условия для постоянных споров о подследственности. Сейчас речь не идет о том, что ГПУ отказывает НАБУ в передаче любого дела. Наоборот, у меня накапливаются десятки отказов НАБУ брать в свое производство те или иные уголовное правонарушения», - заявил генпрокурор, сообщает LIGA.net.

Как рассказал Луценко, изначально считалось, что подследственностью Бюро будут дела, где есть и сумма нанесенных убытков, и квалифицирующий признак служащего категории «А».

«Позже НАБУ приняло решение, что принцип «или-или» не работает, будет работать «и-и». Позже даже в случаях, когда есть «и-и», они также отказываются (принимать производство - ред.)», - подчеркнул глава ГПУ, отметив, что это необходимо урегулировать.

«Очевидно, надо точнее выписать, кто имеет право разрешать споры о подследственности и каков порядок этого разрешения», - резюмировал Луценко.