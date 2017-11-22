также в разделеМир
В Тихом океане разбился военный самолет США с 11 людьми на борту 17
Скончался известный оперный певец Хворостовский 45
Мугабе подал в отставку 34
России запретили выставлять военную технику на авиасалоне «Фарнборо» 98
В РФ подтвердили радиационный выброс на Южном Урале 150
Выступление российского школьника в Бундестаге спровоцировало скандал 167
ЕС одобрил новую систему въезда в Шенгенскую зону 152
Госдеп США одобрил поставку Грузии ПТРК Javelin 115
Трамп хочет внести КНДР в список стран, спонсирующих терроризм 31
В Польше разобрали памятник благодарности советской армии 78
Верховный суд Ирака признал неконституционным курдский референдум 25
В Тихом океане произошло мощное землетрясение 78
Переговоры по созданию коалиции в Германии провалились 52
В США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон 67
Мугабе не собирается уходить в отставку 46
Мугабе уволили с поста правящей партии Зимбабве 46
Однопартийцы призвали Мугабе уйти в отставку 30
Министр обороны Польши уверен, что РФ готовится к горячей войне 70

Хакеры украли персональные данные более 57 млн пользователей и водителей компании Uber, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компании.

Инцидент произошел в октябре 2016 года. Отмечается, что из компании был уволен глава службы безопасности Джо Салливан и один из его заместителей, так как с их ведома утечку данных скрывали более года.

«Во время инцидента мы предприняли немедленные шаги по защите данных и прекращению дальнейшего несанкционированного доступа», - заявил Дара Хосровшахи, занимающий пост главного исполнительного директора компании, сообщает УНИАН.

Он также заявил, что не намерен оправдываться за случившееся. Компания сотрудничает с регуляторами в США для устранения последствий атаки и защиты данных.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги