Президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим мэром Нью-Йорка и советником президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главыгосударства.

Президент поблагодарил его за мощную и надежную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Собеседники обсудили пути преодоления российской агрессии против Украины.

Президент отметил особую важность сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности.

В свою очередь Джулиани выразил благодарность Главе Украинского государства за встречу. Джулиани отметил, что со времени его последнего визита в 2004 году в Украину и в Киеве произошли впечатляющие изменения.

Порошенко также проинформировал собеседника о ходе реформ в Украине.