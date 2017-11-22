Президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим мэром Нью-Йорка и советником президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главыгосударства.
Президент поблагодарил его за мощную и надежную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Собеседники обсудили пути преодоления российской агрессии против Украины.
Президент отметил особую важность сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности.
В свою очередь Джулиани выразил благодарность Главе Украинского государства за встречу. Джулиани отметил, что со времени его последнего визита в 2004 году в Украину и в Киеве произошли впечатляющие изменения.
Порошенко также проинформировал собеседника о ходе реформ в Украине.
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