также в разделеПолитика
Тарута хочет сделать бизнес зависимым от политики. Как при Януковиче 151
Ващиковский: Возвращение к диалогу зависит от Украины 45
Порошенко уволил еще одного зама главы Службы внешней разведки 105
Порошенко с супругой почтили память Героев Небесной Сотни 49
Луценко объяснил, почему Лукаш не сообщают о подозрении 62
Саакашвили унизили в прямом эфире 1626
Киев направил Москве ноту протеста из-за «визита» Путина в Крым 47
Порошенко встретился с участниками Революции Достоинства и родителями Нигояна 51
Рабинович: Поражен цинизмом некоторых украинских политиков 77
Порошенко: Соглашение об ассоциации выполнено на 15 % 60
Порошенко в дни столетия УНР призвал все политсилы к единству 34
Великобритания пока не планирует поставлять Украине летальное оружие 21
Президент внес в Раду законопроект о дипслужбе 43
Елисеев: Украина и Польша договорились сократить список невъездных украинцев 50
Суд признал достоверной информацию о выводе миллионов долларов из «Центра противодействия коррупции» 161
Климкин уверен, что Украина получит оружие от США 44
Трампу рекомендуют выделить $47 миллионов для покупки оружия Украиной 46
Сенатор призвал Трампа предоставить Украине летальное оружие 46

Президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим мэром Нью-Йорка и советником президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главыгосударства.

Президент поблагодарил его за мощную и надежную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Собеседники обсудили пути преодоления российской агрессии против Украины.

Президент отметил особую важность сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности.

В свою очередь Джулиани выразил благодарность Главе Украинского государства за встречу. Джулиани отметил, что со времени его последнего визита в 2004 году в Украину и в Киеве произошли впечатляющие изменения.

Порошенко также проинформировал собеседника о ходе реформ в Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги