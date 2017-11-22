В среду утром глава самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий провел правительственное совещание.

Об этом сообщили «Новой газете» в его пресс-службе.

На нем, в частности, присутствовали руководитель «администрации» Ирина Тейцман, начальник службы правительственной безопасности «МВД «ЛНР» Евгений Селиверстов и глава «ГТРК «ЛНР» Анастасия Шуркаева.

Ранее глава «МВД ЛНР» Игорь Корнет, отказавшийся признать собственную отставку, обвинил этих лиц в диверсионной и разведывательной деятельности в пользу Украины.

Административные здания в центре Луганска остаются под контролем как представителей «МВД», лояльных Корнету, так и военизированных подразделений, прибывших из самопровозглашенной Донецкой народной республики. При этом силовые структуры «ЛНР», в частности, «министерство государственной безопасности» и «народная милиция» сохраняют нейтралитет.

Прокуратура отказывается выполнять требование о выдаче замов прокурора. Все они остаются на рабочих местах. Здание «ГТРК ЛНР» заблокировано силовиками из Донецка.

Напомним, вчера, 21 нобря, в Луганске вооруженные люди оцепили здание «МВД ЛНР» и весь «правительственный квартал».

Накануне, 20 ноября, главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил с поста «главу МВД» Игоря Корнета. Тот отказался подчиняться приказу.

Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим «Беркутом». Здание оцепили боевики, лояльные Плотницкому. Также вооруженные люди взяли под контроль еще минимум здание КРРТ (телевидение).

Корнет заявил о задержании «украинской диверсионно-разведывательной группы» и опроверг слухи о своей отставке.

Он также заявил о причастности руководителя администрации главы «ЛНР» Ирины Тейцман, а также начальника «Службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в «ЛНР».

В свою очередь Плотницкий заявил, что ситуация с отстранением «главы МВД» будет скоро разрешена.