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Российские пограничники задержали в Крыму двух человек, в том числе гражданина Украины, которые, находясь в федеральном розыске, пытались скрыться от правосудия за пределами страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России.

Отмечается, гражданин Украины 1979 года рождения был задержан в пункте пропуска «Армянск» при попытке покинуть Крым. Он разыскивается по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

«В ходе проверки предъявленного паспорта пограничник установил, что в поимке иностранца заинтересованы правоохранительные органы Алушты», — говорится в сообщении.
ForUm

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