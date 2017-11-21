Президент США Дональд Трамп час говорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным об Украине, Сирии и Северной Корее. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Президенты обсудили во вторник Украину, Сирию, Иран, КНДР и Афганистан.

Телефонный разговор состоялся на следующий день после встречи Путина с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи, сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что на этой встрече Путин сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Трампом.