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Президент США Дональд Трамп час говорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным об Украине, Сирии и Северной Корее. Об этом сообщил представитель Белого дома.

Президенты обсудили во вторник Украину, Сирию, Иран, КНДР и Афганистан.

Телефонный разговор состоялся на следующий день после встречи Путина с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи, сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что на этой встрече Путин сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Трампом.
ForUm

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