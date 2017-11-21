Служба безопасности Украины задокументировала очередной факт организации российскими кураторами псевдопротестных акций, направленных на искусственную дестабилизацию социально-политической и криминогенной ситуации в западных регионах Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ установила причастность жителя Львовской области к организации и проведению заказных «митингов» в Львовской, Ривненской и Киевской областях. Правоохранители задокументировали, что злоумышленник получал от российских спецслужб указания и специально разработанные инструкции по проведению псевдопротестных акции.

Досудебным следствием добыты доказательства, что фейковые акции финансировались российскими кураторами. На проведение одной «акции» выделялось от четырех до десяти тысяч долларов США. Организатор собирал группы из малообеспеченных категорий граждан, контролировал изготовление и распространение агиток с призывами выходить на митинги, подстрекали население к массовым беспорядкам.

В СБУ подчеркнули, что на Ривненщине, в частности, кремлевскими пропагандистами был разработан сценарий искусственных протестов для «борьбы с янтарной мафией» с акцентом будто на неконтролируемость властью добычи солнечного камня. В случае игнорирования требований «митингующих», они, по сценарию, должны требовать полную автономию региона.

Сотрудники Ривненского управления СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержала его в Луцке на арендованной им квартире. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли средства связи, используемые для координации с иностранными кураторами, и обнаружили переписку с инструкциями. Гражданину Украины объявлено о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.