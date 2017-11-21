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Белорусские пограничники задержали троих граждан Украины, сообщается на странице Государственного пограничного комитета Беларуси в Facebook.

Отмечается, что 20 ноября в Столинском районе в районе населенного пункта Деревная пограничники задержали троих нарушителей границы.

«Двое мужчин и женщина оказались гражданами Украины. Иностранцы умышленно незаконно отправились в Беларусь за ягодами. Среди задержанных были и те, кто ранее привлекался за подобное правонарушение. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь в течение 5 лет», – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что по данному факту в отношении одного из нарушителей начата проверка в согласовании с уголовно-процессуальным законодательством.

«В целях сбора дикоросов кроме постоянно действующих пунктов пропуска для граждан Украины открываются также и сезонные. Любителям лесного урожая не стоит легкомысленно относиться к правилам пересечения границы. Даже неумышленное правонарушение может привести к серьезным последствиям», – сказано в сообщении.

 
ForUm

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