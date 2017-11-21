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Вчера, 20 ноября, министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ Министерства обороны Украины № 606 «Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев», сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, длинная и кропотливая работа специалистов по разработке и утверждению новых Правил ношения военной формы одежды длилась больше года.

Приказ Министерства обороны Украины № 606 «Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев» заменил устаревший приказ № 150 от 12 июня 1995 года.

В ближайшее время приказ Министерства обороны Украины № 606 от 20 ноября 2017 пройдет государственную регистрацию в Министерстве юстиции Украины. После этого, состоится официальное обнародование правил.

Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины полковник Дмитрий Марченко отметил основные аспекты утвержденных министром обороны Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащих:

- утверждены правила ношения новых элементов формы, которые были введены с 2013 года;

- полностью новая символика;

- новые знаки различия;

- новые береты, их цветовая гамма и назначения;

- новый подход к нарукавным знакам;

- новые знаки различия воинских званий и размещение их на погонах от лицеистов до генералов.

«Начался еще один этап в реформировании современных Вооруженных сил Украины! И это будет малая доля всех изменений, которые уже утверждены новыми Правилами ношения военной формы одежды. Также присутствуют рисунки и таблицы, где приведены объяснения ко всем элементам формы одежды», - отметил Марченко.
ForUm

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