В Овидиопольском районе группа иностранцев совершила ритуальное убийство, сообщил начальник Главного управления полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

«На месте, где лежало обожженное тело (как выяснилось, иностранца, пропавшего накануне) была нарисована пентаграмма, каббалические символы и знаки, стояли свечи, различные оккультные предметы, черная курица (задушенная ритуальной петлей и проткнутая клинком) и другие жуткие вещи больной фантазии», - написал он в Facebook.

При поддержке СБУ и прокуратуры Одесской области удалось за достаточно короткий срок выйти на группу иностранных граждан, совершивших преступление. Все они сейчас задержаны в порядке ст.208 УПК.