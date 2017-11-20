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В Овидиопольском районе группа иностранцев совершила ритуальное убийство, сообщил начальник Главного управления полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

«На месте, где лежало обожженное тело (как выяснилось, иностранца, пропавшего накануне) была нарисована пентаграмма, каббалические символы и знаки, стояли свечи, различные оккультные предметы, черная курица (задушенная ритуальной петлей и проткнутая клинком) и другие жуткие вещи больной фантазии», - написал он в Facebook.

При поддержке СБУ и прокуратуры Одесской области удалось за достаточно короткий срок выйти на группу иностранных граждан, совершивших преступление. Все они сейчас задержаны в порядке ст.208 УПК.
ForUm

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