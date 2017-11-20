Патриарх Московский Кирилл заявил о приближении конца света. Об этом, как сообщают российские информагентства, он сказал после литургии в храме в Москве в день своего рождения.

Глава РПЦ заявил, что «надо быть слепым, чтобы не видеть приближения грозных мгновений истории».

По его словам, это в определенной мере связано с определенными российскими деятелями искусства, которые через кинематограф и театр «несут народу соблазн и грех, сбивают людей с толку». Патриарх, впрочем, не уточнил, кого именно имеет в виду.

По мнению Кирилла, многие представители российской интеллигенции «повторяют ошибку предшественников, которые довели страну до гибели – революционных событий 1917 года».

20 ноября патриарху Кириллу исполнился 71 год.