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Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашает заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Дмитрия Бута прибыть для дачи объяснений по факту незаконного получения подарка стоимостью 160 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«В нарушение требований, установленных абзацем первым части второй статьи 23 Закона Украины «О предотвращении коррупции», Бут в декабре 2015 года получил подарок в неденежной форме стоимостью 160 тыс. грн для своей близкого лица, что является признаком административного правонарушения», - отмечается в сообщении.

Согласно части третьей статьи 256 КоАП, лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.

Бут приглашен 23 ноября 2017 на 10:00.

 
ForUm

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