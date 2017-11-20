В Днипре Президент Петр Порошенко встретился с участниками Революции Достоинства и родителями Героя Украины Сергея Нигояна, который был первым погибшим в те дни. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко подчеркнул, что Днепропетровская область сделала колоссальный вклад не только в защиту демократических ценностей, но и в защиту Украины, и поблагодарил участников встречи. Среди жителей края много и тех, кто добровольцем пошел защищать украинский от агрессора, стоял у истоков волонтерского движения, «кто и сейчас разными способами всеми силами защищает свое государство от внешнего и внутреннего врага», констатировал Президент.

Орденом «За мужество» III степени отмечены Дмитрий Бричко, Николай Цыбенко, Марина Давыдова, Александр Кащук, Сергей Колчанов, Анастасия Максимчук, Руслан Мороз, Тарас Москалюк, Тамара Мудрак, Роман Орищенко, Максим Рева, Виктор Таратушка, Дмитрий Тивецкий, Евгений Финка, Андрей Хрущ и Олег Куявский.