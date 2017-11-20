Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявляет, что не согласен с решением белорусской стороны об объявлении персоной нон грата сотрудника украинского посольства в Беларуси Игоря Скворцова, но не мог не выполнить это решение.

«Когда я находился в здании МИД Беларуси, то мне дали ноту об объявлении Игоря Скворцова персоной нон грата. Я ответил, что не буду отрицать, не могу не выполнить, и в течение определенного времени Скворцов уехал. Я сказал, что это ерунда, но я должен выполнять», - заявил Кизим в комментарии Радио Свобода.

Он также опроверг заявления белорусского КГБ, которое обвинило задержанного ранее в Минске журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко в «шпионаже» и «создании агентурной сети».

«Павел собирал информацию как журналист. И от таких же журналистов принимал информацию или еще от кого-то. Все, кто работал журналистом, знают, как это делается. То, что заявили, что он создал какую-то сеть, то каждый журналист имеет свою сеть. Вот вы мне звоните – я тоже в вашей сети», - сказал посол.

Кизим заявил, что не верит в то, что Шаройко мог причинить вред интересам Беларуси.

«Эти шпионские игры меня не радуют. Идет нагнетание обстановки. Меня это удивляет. Не верю, что Шаройко нанес какой-либо ущерб интересам Беларуси. Белорусы - наши братья, как говорит Александр Григорьевич. У нас никогда не было направления деятельности против Беларуси», - сказал он.

Посол добавил, что к делу Шаройко присоединится еще один адвокат. «Пока Шаройко защищает государственный адвокат и его жена с ней общается, у нее нет претензий, но очевидно, что она будет искать менее «ангажированного» и поэтому мы будем помогать ей», - отметил Кизим.

Напомним, Комитет государственной безопасности Беларуси заявил 20 ноября, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в том, что работает на разведку и создал агентурную сеть.

Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата, добавили в КГБ.

Собственного корреспондента «Украинского радио» в Беларуси задержали 25 октября в Минске после проведения в его доме обыска по обвинению в «шпионаже». Шаройко держат в одиночной камере СИЗО КГБ. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что принимают меры для защиты прав Шаройко, а Национальный союз журналистов Украины обнародовал требование о его немедленном освобождении.

В Министерстве обороны Украины отрицают заявления КГБ Беларуси о том, что задержан корреспондент под прикрытием журналистской деятельности работал на разведку.