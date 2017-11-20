Президент Петр Порошенко убежден, что политические силы Украины должны быть едины ради хорошего будущего нашего государства. Об этом он заявил во время встречи с участниками Революции Достоинства и родителями Героя Украины Сергея Нигояна в Днипре, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул, что современные украинцы должны помнить события столетней давности, когда украинцы, подписав Третий универсал Центральной Рады и тем самым провозгласив независимость Украинской Народной Республики, не смогли удержать власть.

«Он провозглашал (Третий Универсал. - Ред.) Украинскую Народную Республику в пределах Киевской области, Подолья, Волыни, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Херсонщины, Таврии и, конечно же, Екатеринославщины с ее Запорожским казацким корнями», - сказал Порошенко, отметив, что хоть в Петербурге в те дни уже орудовали и бесчинствовали боевики, авторы Универсала верили в возможность связи с демократической Россией.

«И сам Универсал, и четкое определение границ УНР, и постепенный переход власти к украинским государственным органам - Центральной Раде и Генеральному Секретариату - все это вело к неизбежному декларированию нашей с вами украинской независимости. Именно поэтому это так важно», - подчеркнул Глава государства, отметив, что для современных украинцев «главное сейчас помнить, почему наши предки тогда эту независимость потеряли, загубили».

«Как говорил участник событий того времени Вячеслав Липинский: «незавоеванные никогда чужим оружием, а всегда украинцы только собственным внутренним расстройством подпадали под внешнее воздействие». Поэтому в дни столетия УНР я хотел бы еще раз подчеркнуть и призвать все политические силы к единству - единству ради Украины», - акцентировал Президент и отметил, что последние четыре года были очень тяжелыми для нашего государства.

Он также обратил внимание на то, что несмотря на прошедшие 100 лет, Россия так и не смогла смириться с существованием Украинского независимого государства. «Инстинкты, рефлексы и фобии Москвы остаются за эти сто лет абсолютно неизменными. И теперь уже очевидно, что и спецоперация Кремля по срыву подписания Соглашения об ассоциации с ЕС тоже была частью гибридной войны против Украины», - констатировал Порошенко.