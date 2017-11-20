Украина направила Министерству иностранных дел РФ ноту протеста в связи с «визитом» президента РФ Владимира Путина в Автономную Республику Крым 18 ноября.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Украинская сторона считает «визит» Путина, как и поездки других российских чиновников в оккупированные АР Крым и Севастополь, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права», - говорится в сообщении.

«Автономная Республика Крым и Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах. Это признается всем миром, который уже неоднократно давал надлежащую оценку противоправным деянием Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введя широкие ограничительные меры (санкции) против оккупанта», - добавили в МИД.