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Глава ПАТ «Укрзализныця» Евгений Кравцов заявляет, что в 2018 году тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом будут пересмотрены.

Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».

«До конца 2017 года никаких повышений стоимости пассажирских билетов не будет», - отметил он.

Однако, по его словам, в 2018 году тарифы будут пересмотрены. «Мы презентуем инициативу о выделении нескольких классов поездов. Условно мы их разделили на три категории: комфорт, стандарт и эконом. Планируем выделить поезда, в которых можно обеспечить высокий уровень сервиса, но взамен просим отменить госрегулирование стоимости перевозки», - сказал Кравцов.

«Здесь будет обеспечен разный уровень сервиса. При этом мы оставляем госрегулирование и согласовываем изменения в тарифе с государством», - добавил он.

Напомним, с 31 октября тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины проиндексированы на 15%.
ForUm

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