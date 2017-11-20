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Неизвестные снова залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева.

Об сообщает NewsOne со ссылкой на столичную полицию.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 ноября. 

Отмечается, что Вечный огонь залит цементом, а посредине неизвестные вандалы поставили крест.

На данный момент большей информации у полиции нет. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, в ночь с 6 на 7 ноября В Киеве в парке Славы вандалы залили цементом Вечный огонь. По данному факту полиция открыла уголовное производство. 
ForUm

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