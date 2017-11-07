Полиция открыла уголовное производство по факту надругательства над Вечным огнем в столичном парке Славы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что на месте происшествия полицейские обнаружили 8 ведер, в которых неизвестные принесли цемент. С места происшествия правоохранители изъяли три пары строительных перчаток и ведра.

Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения.

Напомним, в ночь с 6 на 7 ноября В Киеве в парке Славы вандалы залили цементом Вечный огонь.