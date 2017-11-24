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ПАО «Киевгаз» выставило охрану у Вечного огня в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

«Представители трудового коллектива ПАО «Киевгаз» на страже Вечного огня! Мы ни в коем случае не допустим повторения позорных актов вандализма над символом вечной памяти. Очень жаль, что такие поступки вообще могут иметь место просто в самом центре столицы нашего государства», - говорится в сообщении.

ПАО «Киевгаз» обещает «с радостью способствовать всем единомышленникам, которые также присоединяются к охране мемориала».

«По меньшей мере будем угощать теплым чаем», - отмеили в пресс-службе.

Как сообщал ForUm, в ночь с 6 на 7 ноября В Киеве в парке Славы вандалы залили цементом Вечный огонь. По данному факту полиция открыла уголовное производство. 

В ночь на 20 ноября неизвестные снова залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева.
ForUm

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