также в разделеПолитика
В Польшу не пустили первого украинца из «черного списка» 15
США осудили попытки оспорить факт Голодомора в Украине 24
Украина и США в ООН проголосовали против резолюции РФ о «героизации нацизма» 48
Украина и Польша снимут мораторий на проведение эксгумационных работ 37
В США назвали условия предоставления Украине военной помощи 113
В СНБО уверяют, что Турчинов не влиял на назначение главы ГБР 27
В Кракове проходит встреча Комитета президентов Украины и Польши 35
Маломуж: На Западе возможно создание «антиукраинского пояса» 100
Габриэль: Позиции ФРГ и РФ по миротворцам на Донбассе далеки друг от друга 49
Кучма: РФ хочет сделать новую границу с Украиной 305
Польша объяснила, почему не назовет имен украинцев из черного списка 68
Гройсман о регионалке в Геокадастре: Покрывать никого не буду 73
Саакашвили заявил о похищении в Киеве своих соратников 39
Порошенко определил двух представителей комиссии по отбору кандидатов в НКРЭКУ 43
Комитет по нацбезопасности согласовал законопроект по Донбассу 95
Аваков рассказал, что живет в отеле 109
Гройсман – контролирующим органам: Говорите с бизнесом на Вы 45
В МИД Беларуси назвали Геращенко политическим маргиналом 152

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак объяснил, почему он считает, что Кремль выведет свои войска с Донбасса в следующем, 2018 году.

«Это информация, которую я лично, я это подчеркиваю, получил из нескольких источников, которые находятся в Москве и за «поребриком». Мне даже был назван точный срок, когда это произойдет. Это март-апрель 2018 года», - заявил Грымчак, сообщает Эспрессо.TV.

При этом он не стал называть имена людей, которые ему об этом сообщили.

«Понимаете, в чем дело, есть люди, которые передавая что-то (информацию, - Ред.), очень рискуют», - отметил политик.

Кроме того, по словам заместителя министра, эта точка зрения также находит подтверждение в открытых источниках, которые, по его словам, сообщают о том, что «финансирование оккупированных районов со стороны России на следующий год не предусмотрено».

«Известно и то, до какого месяца будет идти это финансирование - максимально, до сентября следующего (2018. - Ред.) года», - подчеркнул политик.

Также Грымчак обратил внимание на то, что в последнее время российские войска во время ротаций не оставляют боевикам ничего из оружия и боеприпасов. «Они отстрелялись - и вышли», - пояснил он.

О скором выводе российско-террористических войск с временно оккупированных районов свидетельствует и поведение главарей бандформирований. «Часть руководителей стала искать жилье в Абхазии, в Подмосковье», - добавил Грымчак.

Что же касается возвращения под контроль Украины полуострова Крым, то это произойдет тогда, когда «Россия упадет гораздо тяжелее: и экономически, и внутриполитически».

Напомним, ранее Грымчак заявил, что Россия уже приняла решение об уходе с Донбасса. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги