Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак объяснил, почему он считает, что Кремль выведет свои войска с Донбасса в следующем, 2018 году.

«Это информация, которую я лично, я это подчеркиваю, получил из нескольких источников, которые находятся в Москве и за «поребриком». Мне даже был назван точный срок, когда это произойдет. Это март-апрель 2018 года», - заявил Грымчак, сообщает Эспрессо.TV.

При этом он не стал называть имена людей, которые ему об этом сообщили.

«Понимаете, в чем дело, есть люди, которые передавая что-то (информацию, - Ред.), очень рискуют», - отметил политик.

Кроме того, по словам заместителя министра, эта точка зрения также находит подтверждение в открытых источниках, которые, по его словам, сообщают о том, что «финансирование оккупированных районов со стороны России на следующий год не предусмотрено».

«Известно и то, до какого месяца будет идти это финансирование - максимально, до сентября следующего (2018. - Ред.) года», - подчеркнул политик.

Также Грымчак обратил внимание на то, что в последнее время российские войска во время ротаций не оставляют боевикам ничего из оружия и боеприпасов. «Они отстрелялись - и вышли», - пояснил он.

О скором выводе российско-террористических войск с временно оккупированных районов свидетельствует и поведение главарей бандформирований. «Часть руководителей стала искать жилье в Абхазии, в Подмосковье», - добавил Грымчак.

Что же касается возвращения под контроль Украины полуострова Крым, то это произойдет тогда, когда «Россия упадет гораздо тяжелее: и экономически, и внутриполитически».

Напомним, ранее Грымчак заявил, что Россия уже приняла решение об уходе с Донбасса.