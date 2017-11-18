также в разделеМир
РФ основа заблокировала расследование в ООН по химоружию в Сирии 27
Составлен рейтинг самых безопасных стран для путешествий в 2018 году 68
РФ в 10-й раз заблокировала расследование в ООН по химоружию в Сирии 90
В РФ заявили, что на выплату пенсий не хватает денег 117
Президента Зимбабве взяли под домашний арест 43
В Конгрессе начали процедуру импичмента Трампа 148
Военные задержали президента Зимбабве 60
Песков прокомментировал конфуз с фейковыми фото минобороны РФ 415
Палата представителей США одобрила военный бюджет 29
В России разбился пассажирский самолет, погибли 6 человек 140
В Зимбабве армия захватила телевидение, переворот отрицает 70
Минобороны РФ назвало фейк со скриншотами видеоигры ошибкой 154
В РФ выдали за «неоспоримое подтверждение» прикрытия США боевиков ИГ скриншоты из игры 67
Мэй обвинила РФ в попытке посеять раздор на Западе 47
Freedom House: Дезинформация в соцсетях повлияла на выборы в 18 странах 41
В Сирии в ходе авиаударов войск Асада и РФ погибли более 50 гражданских 42
Буша-старшего обвинили в домогательствах к 16-летней девушке 85
Ученые написали человечеству второе письмо-предупреждение 148

Государственный департамент США одобрил поставки Польши противоракетных систем Patriot на сумму $10,5 миллиардов.

«Эта сделка позволит Польше проводить совместные воздушные учения и противоракетные операции с союзниками НАТО: Нидерландами, Германией, Испанией и Грецией, которые также имеют на вооружении ракеты Patriot», - заявили в Госдепе, сообщает Укринформ.

Как отмечается, окончательное решение о продаже ракет Польши должен одобрить Конгресс США.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги