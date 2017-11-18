Государственный департамент США одобрил поставки Польши противоракетных систем Patriot на сумму $10,5 миллиардов.
«Эта сделка позволит Польше проводить совместные воздушные учения и противоракетные операции с союзниками НАТО: Нидерландами, Германией, Испанией и Грецией, которые также имеют на вооружении ракеты Patriot», - заявили в Госдепе, сообщает Укринформ.
Как отмечается, окончательное решение о продаже ракет Польши должен одобрить Конгресс США.
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