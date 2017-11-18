За прошедшие сутки оккупанты 25 раз нарушили перемирие, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий сил АТО погиб, один ранен, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали активно нарушать режим тишины и вели прицельные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Традиционно, противник активно нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, особенно активизировался враг на луганском направлении. Здесь из 120-мм и 82-мм минометов боевики вели огонь по защитникам Трехизбенки. Неоднократно из таких же видов минометов и гранатометов российские наемники обстреливали защитников Троицкого и Луганского. 11 мин калибра 120-мм было выпущено неподалеку Новозвановки, а из пехотного вооружения обстрелян наши позиции у Станицы Луганской, Новолуганского, Светлодарска и дважды Золотого.

На донецком направлении наиболее неспокойно на Приазовье. Здесь трижды оккупанты открывали огонь из минометов разного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по украинским воинам, которые держат оборону возле Павлополя. Наши позиции в пригороде Авдеевки наемники обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов.

В штабе подчеркнули, что в ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника.