Украина и Соединенные Штаты Америки на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций проголосовали против российского проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма, который поддержали делегаты 125 стран.

Как сообщает Центр новостей ООН, две делегации – США и Украины – выступили против, 51 страна воздержалась.

Среди воздержавшихся – члены Европейского союза, Австралия, Грузия и Турция. В документе подчеркивается, что все государства должны запретить любое «чествование нацистского режима», сообщает УНИАН.

Представитель США непосредственно перед голосованием предложил 20 поправок в проект резолюции. Российская делегация как основной автор заявила, что эти предложения «носят откровенно провокационный характер, поскольку направлены на коренное изменение сути и характера инициативы».

Представитель РФ призвал все делегации проголосовать против поправок США. В результате предложения Вашингтона были отклонены. За них проголосовали только США, Израиль и Украина.

Представители 81 делегации выступили против поправок. Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов, выступая в ходе голосовании по проекту резолюции, назвал «совершенно недопустимой героизацию тех, кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление бывших членов организации СС, включая подразделения «Ваффен-СС».

«Осуждаем попытки возвести в ранг национальных героев и якобы героев национально-освободительных движений тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами», - сказал российский представитель.

Объясняя свою позицию, представитель Украины Игорь Еременко напомнил, что его страна понесла огромные потери в борьбе с нацизмом: за время Второй мировой войны погибли более 8 миллионов украинцев. Но, по мнению украинского дипломата, «проект был внесен не ради борьбы с нацизмом, а для того, чтобы исказить выводы Нюрнбергского трибунала».

Еременко заявил, что в Российской Федерации «на подъеме радикализм, неонацизм и ксенофобия» и подчеркнул, что, предлагая пресекать нацизм, Россия сама прибегает к подобным актам, продолжая оккупацию территории Украины.