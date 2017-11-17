Рабочая группа Универсального периодического обзора ООН утвердила 190 рекомендаций Украине относительно ситуации с правами человека в стране в рамках третьего периодического обзора Совета ООН по правам человека. Заседание рабочей группы Универсального периодического обзора ООН по правам человека транслировалось на официальном сайте Организации Объединенных Наций.



Докладчиками по обзору положения с правами человека в Украине выступили представители Нидерландов, Руанды и Грузии (так называемая «тройка»). В частности, от имени «тройки» выступил заместитель председателя постоянного представительства Грузии при отделении ООН в Женеве Иракли Жгенти (Irakli Jgenti), который представил рекомендации для Украины.

Он сказал, что 15 ноября во время интерактивного диалога 70 делегаций стран-участниц Совета ООН по правам человека выступили с заявлениями, а 11 стран-участниц дополнительно направили вопросы украинской стороне. В результате, делегации Украины было направлено всего 190 рекомендаций. Украина должна рассмотреть эти рекомендации и дать на них ответ в определенное время, но не позднее марта 2018 года на 37-й сессии Совета ООН по правам человека. Однако подробностей относительно указанных рекомендаций Жгенти не озвучил, сообщает УНИАН.

Также Жгенти сказал, что «тройка» хотела бы поблагодарить украинскую делегацию, которую возглавлял заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, а также делегации других стран за конструктивное участие в подготовке доклада о состоянии с правами человека в Украине.

Он сообщил, что «тройка» передает этот доклад рабочей группе Универсального периодического обзора ООН по правам человека для принятия.

В свою очередь, председательствующий на заседании рабочей группы сказал, что полный текст доклада вместе с итоговым разделом будет распространен электронной почтой 24 ноября 2017 года. Также он сказал, что все делегации до 1 декабря 2017 года смогут внести редакционные правки в итоговой части доклада в соответствии с их заявлениями. По его словам, все соответствующие предложения необходимо направлять «тройке» при посредничестве секретариата рабочей группы Универсального периодического обзора ООН по правам человека.

После этого проект доклада был утвержден. Председательствующий отметил, что украинская делегация должна в определенное время изложить четкую позицию относительно невыполненных рекомендаций - не позднее марта 2018 года. В свою очередь Петухов заверил, что правительство Украины тщательно и серьезно рассмотрит все рекомендации, а также представит свою позицию относительно этих рекомендаций в определенное время - к 37-й сессии совета ООН по правам человека в марте 2018 года.

Напомним, Украина была одной из 14 стран, проходившей обзор Совета ООН по правам человека на сессии с 6 по 17 ноября. Первый и второй обзоры для Украины состоялись, соответственно, в мае 2008 года и октябре 2012 года.