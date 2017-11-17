В Киеве аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции «Дарница», 6-ти развлекательных центров, станции метро «Лыбедская» и «Святошин», а также в отеле, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По указанным адресам прибыли все профильные службы. В настоящее время проводится эвакуация граждан. Информация о взрывчатке по всем объектам в разных районах Киева поступила в полицию в течение часа.

Специалисты тщательно проверяют все объекты и прилегающие к ним территории.

Все сообщения зарегистрированы в Журнале учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств. Проводится проверка. Полиция устанавливает лиц, совершивших анонимные звонки.

Напомним, ранее пресс-служба столичного метро сообщила, что из-за анонимного сообщения о минировании закрыли станцию метро «Лыбедская».