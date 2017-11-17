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Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство.

Об этом он сказал в эфире телеканала М1, текст его выступления опубликован на сайте венгерской партии власти «Фидес» 15 ноября, сообщает Европейская правда.

Шемьен подчеркнул, что в венгерском обществе и в венгерском парламентском политикуме «существует общий консенсус» относительно того, что венгры за рубежом имеют право на автономию, венгерское гражданство и право голоса.

«Венгерское гражданство для закарпатцев – это не только эмоциональный вопрос, но и экзистенциальный, поскольку позволяет свободно передвигаться по миру. Правительство стремится к этому, чтобы после сотни лет репрессий от «Трианона» люди почувствовали преимущества быть гражданином Венгрии», - сказал Шемьен.

Он заявил, что правительство Венгрии несет ответственность за всех заграничных венгров и выполняет все свои обязательства перед ними, в том числе, путем предоставления гражданства.

Шемьен сообщил, что вскоре присягу примет миллионный гражданин Венгрии за рубежом. По его словам, по упрощенной процедуре в странах Карпатского бассейна венгерское гражданство получили 870 тысяч человек.

Значительную часть выступления Шемьен посвятил украинскому закону об образовании.

По его словам, на Закарпатье именно венгерское правительство поддерживает всю институциональную систему. «Это касается материальной помощи врачам, учителям, обеспечения бесплатного питания для детей младшего возраста, доставки вакцин», - сказал Шемьен.

Однако, по его словам, сейчас эту структуру жестоко атаковали. «Сегодня, пока языковое законодательство не будет отозвано, венгерское правительство будет препятствовать всем важным для Украины инициативам», - заявил Шемьен.

Напомним, Жолт Шемьен в марте выступил за автономию для венгерских меньшинств за рубежом. В украинском МИД тогда выразили надежду, что это не официальная позиция страны.

Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что территории Украины, где компактно проживают представители нацменьшинств, не владеющие государственным языком, могут стать объектом территориальных претензий.
ForUm

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