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Капитальный ремонт эскалатора, ведущего от остановки скоростного трамвая на улице Старовокзальной к платформе «Северная» железнодорожного вокзала, продлится до 30 декабря. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

Транспортно-пересадочный узел на улице Старовокзальной, который имеет большой ежедневный пассажиропоток, включает железнодорожный, подземный и наземный виды транспорта, а также скоростные линии трамвая. В рамках капитального ремонта планируется обновление малого и главного приводов, лестницы, натяжного устройства тяговых цепей и поручней. На это выделено 13 млн 130,75 тыс. грн.

«Удобное и комфортное передвижение пассажиров – одна из главных задач коммунального предприятия «Киевпастранс». Именно поэтому до конца текущего года мы должны не только отремонтировать эскалаторы, но и ожидаем поступления 45 трамваев большой вместимости с низким уровнем пола, которые соответствуют всем современным украинским и европейским стандартам и нормам. Новый подвижной состав будет работать на Борщаговской линии скоростного трамвая», - добавил генеральный директор «Киевпастранса» Дмитрий Левченко.
ForUm

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