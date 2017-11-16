Верховная Рада намерена разрешить исполнителю без участия суда временно ограничивать выезд неплательщика алиментов за границу, если задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей за 6 месяцев.

За принятие за основу законопроекта №7277 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

На данный момент вопрос выезда должника за пределы Украины при исполнении судебных решений и решений должностных лиц решается судом.

Законопроектом предлагается разрешить исполнителю при наличии такой задолженности до ее погашения ограничивать должника в праве управления транспортом и в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и другими видами оружия.

При этом ограничение управления автомобилем не может быть применено, если это является основным источником дохода или должник пользуется транспортом в связи с инвалидностью или проходит военную службу, в том числе в зоне антитеррористической операции (АТО).

Также предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и предусмотреть, что неуплата алиментов в течение полугода влечет за собой выполнение социальных работ на срок от 120 до 240 часов.

Социальными работами является выполнение платных общественно полезных работ, вид которых определяют органы местного самоуправления, не более 8 часов в день, а для несовершеннолетних - 2 часов.

В изменениях к Семейному кодексу авторы законопроекта предлагают предусмотреть, что в случае неуплаты алиментов в течение 6 месяцев, родитель, с которым проживает ребенок, может самостоятельно принимать решение о временном выезде ребенка за границу (без согласия неплательщика алиментов).

Такая возможность распространяется на поездки за границу сроком до 1 месяца или более 1 месяца с целью обучения или лечения ребенка.

Напомним, министр юстиции Павел Петренко предлагает лишать права управлять автомобилем родителей, которые отказываются платить алименты.